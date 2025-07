Türkische und deutsche Hilfskräfte retten 88-Jährige aus Trümmern

Auch mehrere Tage nach den katastrophalen Erdstößen werden in Türkiye noch Menschen lebend geborgen. Am Samstagabend konnten türkische und deutsche Hilfskräfte gemeinsam eine 88-Jährige in Kırıkhan retten.