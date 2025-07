Krankenschwestern eilen bei Beben zu Säuglingen

In einem Krankenhaus in der türkischen Provinz Gaziantep haben Krankenschwestern während des heftigen Erdbebens versucht, die Babys in den Brutkästen zu schützen. Videoaufzeichnungen zeigen, wie die Frauen selbstlos zu den Neugeborenen eilen. Glücklicherweise blieben alle unversehrt.