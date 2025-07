Sechs Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye und Syrien haben Einsatzkräfte aus El Salvador zusammen mit einheimischen Helfern im Süden Türkiyes einen kleinen Jungen und eine junge Frau lebend aus den Trümmern geborgen. Der etwa fünfjährige Junge und die etwa 30 Jahre alte Frau seien mehr als 150 Stunden unter einem eingestürzten Gebäude eingeschlossen gewesen, teilte der salvadorianische Präsident Nayib Bukele am Sonntag im Onlinedienst Twitter mit.

Er veröffentlichte zudem ein Video der Bergungsaktion in Sehit Aileleri in der Provinz Kahramanmaraş. Der Junge und die Frau wurden nach ihrer Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert.

El Salvador hatte nach dem Erdbeben ein 100-köpfiges Hilfsteam sowie mehrere Rettungshunde nach Türkiye entsandt. Das Beben der Stärke 7,8 hatte am Montag das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg inzwischen auf mehr als 33.000 an.