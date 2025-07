Nach der schweren Erdbebenkatastrophe im Südosten von Türkiye hat der griechische Außenminister Nikos Dendias in der türkischen Provinz Hatay seine Solidarität mit dem Nachbarland bekundet. „Türkiye und Griechenland sollten nicht auf ein weiteres Erdbeben warten, um ihre Beziehungen zu verbessern“, sagte Dendias bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Sonntag mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu.

Çavuşoğlu bezeichnete den Besuch des griechischen Außenministers als „bedeutsam". Die Anwesenheit von Dendias zeige „die Solidarität der griechischen Regierung und des griechischen Volkes mit Türkiye.“ Griechenland sei eines der ersten Länder gewesen, die Ankara unmittelbar nach dem Erdbeben angerufen und humanitäre Hilfe geleistet hätten, erklärte Çavuşoğlu.

„Wir haben schon seit einiger Zeit ungelöste Probleme mit Griechenland. Manchmal gibt es Spannungen, aber wir sind immer zwei Länder gewesen, die in schwierigen Zeiten zusammenkommen“, betonte der türkische Chefdiplomat. Dabei erinnerte Çavuşoğlu an die beiden Erdbeben in Türkiye und Griechenland im Jahr 1999, die große Schäden in den beiden Ländern hinterlassen hatten.