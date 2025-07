Der Staatssekretär der US-Luftwaffe, Frank Kendall, hat nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion die türkische Botschaft in Washington besucht. Bei dem Besuch am Montag sprach Kendall sein Beileid aus und trug sich in Gedenken an die Erdbebenopfer in das Kondolenzbuch der Botschaft ein, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete.

Empfangen wurde der Air-Force-Sekretär vom türkischen Botschafter Hasan Murat Mercan und dem Militärattaché Hakan Çamlı. „Wir schätzen die Unterstützung und Solidarität unserer Verbündeten in dieser Zeit der Trauer“, teilte die türkische Botschaft später auf Twitter mit.

Am frühen Montagmorgen vor einer Woche hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region.

Die Zahl der Todesopfer steigt weiter an. Allein auf türkischem Gebiet wurden bislang mindestens 31.974 Tote sowie mehr als 80.278 Verletzte gezählt, wie Behörden am Dienstag mitteilten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO beträgt die Opferzahl in Syrien mindestens 5900. Tausende Menschen werden noch vermisst.