Vor dem Hintergrund der Erdbebenkatastrophe in Türkiye hat der israelische Außenminister Eli Cohen weitere Unterstützung für das Land angekündigt. „In diesen schwierigen Zeiten“ spreche er dem türkischen Volk seine Solidarität aus, sagte Cohen am Dienstag in Ankara. Zuvor war er mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu zusammengekommen.

Cohen bezeichnete das Erdbeben als eine der größten Katastrophen der vergangenen hundert Jahre. Israel werde alles in seiner Macht stehende tun, um den Betroffenen zu helfen.

Çavuşoğlu dankt Israel für Unterstützung

Çavuşoğlu dankte Israel für die „aufrichtige“ Hilfe bei den Such- und Rettungsarbeiten im Erdbebengebiet von Kahramanmaraş. Laut Çavuşoğlu gehörten die israelischen Hilfskräfte zahlenmäßig zu den größten vor Ort.

Vergangene Woche war der Südosten von Türkiye von zwei schweren Erdbeben der Stärke 7,6 und 7,7 erschüttert worden. Die Beben trafen auch den Norden Syriens. Nach offiziellen Angaben wurden in beiden Ländern bisher mehr als 35.000 Tote geborgen.