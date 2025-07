Türkiye hat am Montag den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) über die aktuelle Lage nach den verheerenden Erdbeben im Süden des Landes informiert. In einer Sondersitzung erläuterte der türkische UN-Botschafter Feridun Sinirlioğlu den Mitgliedstaaten das Ausmaß der Katastrophe.

Sinirlioğlu gab auch Informationen über die dringenden Bedürfnisse, die Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen und die internationale Unterstützung im Land. Der türkische Diplomat dankte zudem der internationalen Gemeinschaft für ihre Solidarität.

Der Botschafter erklärte, dass die humanitäre Hilfe der UN und anderer Länder für den erdbebengeschädigten Nordwesten Syriens die türkischen Grenzübergänge passieren könne. Türkiye schaffe dafür die notwendigen Voraussetzungen, versicherte er.

Am frühen Montagmorgen vergangener Woche erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,7 die türkisch-syrische Grenzregion. Am Montagmittag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region. Allein auf türkischem Gebiet wurden bislang mindestens 32.000 Tote sowie mehr als 80.000 Verletzte gezählt.