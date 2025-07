Nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye hat die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT für die Betroffenen der Katastrophe mehrere Unterkünfte bereitgestellt. Insgesamt beherberge die Einrichtung in der Provinz Antalya 190 Betroffene aus der Erdbebenregion, darunter 40 Kinder, wie der staatliche Sender am Mittwoch mitteilte.

Opfer sollen dort die Möglichkeit erhalten, mithilfe von Experten ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Dafür würden diverse Aktivitäten angeboten, die vor allem auf die Bedürfnisse von Kindern ausgelegt seien. Dazu gehörten sportliche Aktivitäten und Darstellendes Spiel. Zudem sollen Atemübungen einen Beitrag zur Überwindung der Traumata leisten.