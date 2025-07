Die türkische E-Commerce-Plattform Trendyol hat zur Unterstützung der Erdbebenopfer in Türkiye eine digitale Supportplattform gestartet. Auf „earthquake.trendyol.com“ können vor Ort tätige NGOs finanziell unterstützt sowie dringend benötigte Hilfsgüter erworben werden.

Trendyol liefert alle Hilfsgüter kostenlos an Betroffene im Katartrophengebiet. Die Lieferung werde in enger Abstimmung mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD und anderen staatlichen Behörden koordiniert, heißt es in der Pressemitteilung.

In Türkiye sollen den Angaben zufolge bereits mehr als 1,2 Millionen Menschen über Trendyol gespendet haben. Das Unternehmen habe auf diese Weise bereits Hilfsgüter im Wert von mehr als 21 Millionen Dollar bereitgestellt.