Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan werden die Rettungsarbeiten in der Erdbebenregion weiter fortgesetzt. Zurzeit seien mehr als 35.000 Bergungskräfte im Einsatz, sagte Erdoğan am Dienstag in Ankara. Die Hilfsorganisationen stehen demnach in engem Kontakt mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD.

Die Wiederaufbauarbeiten sollen ab März beginnen, teilte Erdoğan mit. Innerhalb eines Jahres sollen 30.000 neue Häuser gebaut werden. Währenddessen würden die Betroffenen in vorübergehenden Unterkünften untergebracht, fügte der türkische Präsident hinzu. Insgesamt seien Unterkünfte für 1,6 Millionen Erdbebenopfer breitgestellt worden – 2,2 Millionen weitere hätten die Region verlassen.