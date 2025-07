Die acht erfolgreichsten Fernsehsender in Türkiye werden am heutigen Mittwochabend eine gemeinsame Benefizsendung für die Erdbebenopfer ausstrahlen. Neben sieben privaten TV-Sendern wird auch der Sender TRT 1 des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Benefizaktion ab 18 Uhr deutscher Uhrzeit live übertragen. Das Programm soll unter dem Titel „Türkiye im Herzen vereint“ („Türkiye Tek Yürek“) stattfinden.

Bei der Benefizsendung sollen unter anderem landesweit berühmte Künstler, Sportler und Unternehmer Spenden für die Betroffenen des schweren Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet sammeln. Die Spendengelder sollen anschließend an die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD und den Türkischen Roten Halbmond überreicht werden.

Am frühen Montagmorgen vor einer Woche hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Noch am selben Tag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region. Die Beben waren vor allem in zehn türkischen Provinzen zu spüren: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye und Şanlıurfa.

Mehr dazu: Erdbebenkatastrophe: Mehr als 35.418 Tote und Tausende Verletzte in Türkiye