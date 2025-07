Keine Umrah: Mann spendet Erspartes

Der 74-jährige Mehmet Çakırhan hat sein Erspartes, das für seine Umrah-Pilgerfahrt nach Mekka vorgesehen war, an Erdbebenopfer gespendet. Er übergab das Geld am Montag in der Provinz Balıkesir dem Roten Halbmond. Die Organisation leistet in den betroffenen türkischen Provinzen und Syrien humanitäre Hilfe für die Betroffenen.