Die Fraport AG und das türkische Partnerunternehmen TAV Airports Holding spenden jeweils 500.000 Euro an die Erdbebenopfer in Türkiye. Derzeit laufen Gespräche mit den türkischen Behörden, um zu klären, wo das Geld am dringendsten benötigt wird, wie der Flughafenbetreiber Fraport auf der Unternehmensseite mitteilte.

Zusätzlich habe die Fraport AG, Besitzer und Betreiber des Flughafens Frankfurt, ihre Beschäftigten zu Spenden für die Erdbebenopfer aufgerufen. Über die gemeinnützige Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“ könne gespendet werden. Die gesammelte Summe will Fraport dann im Anschluss verdoppeln, heißt es in der Erklärung.

Fraport ist seit mehr als zwei Jahrzehnten auch am Standort Antalya aktiv und arbeitet mit TAV eng im Betreiberkonsortium des Flughafens zusammen. 2022 haben die Partner den Zuschlag für die Konzessionsverlängerung um weitere 25 Jahre erhalten.