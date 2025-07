In den türkisches Erdbebenregionen sind derzeit rund 146.800 medizinische Fachkräfte im Einsatz. Der Fokus liege auf der Vorbeugung einer möglichen Seuchengefahr in den betroffenen Provinzen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Demnach befinden sich derzeit 2103 Krankenwagen, 296 Rettungswagen des staatlichen Notdienstes UMKE, 11 Ambulanzhubschrauber und 6 Ambulanzflugzeuge vor Ort. Diese hätten bislang 37.978 Verletzte zur Versorgung verlegt.

In der Nacht auf den 6. Februar hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Kurze Zeit später folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6. Die Beben waren in zehn türkischen Provinzen zu spüren.

Mehr dazu: Erdbebenkatastrophe: Mehr als 35.418 Tote und Tausende Verletzte in Türkiye