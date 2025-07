US-Außenminister Antony Blinken wird im Zuge seiner Europa-Reise auch nach Türkiye fahren. Am 19. Februar wolle er dort den NATO-Luftwaffenstützpunkt Incirlik besuchen, um die Hilfsanstrengungen nach dem schweren Erdbeben in Türkiye und Syrien in Augenschein zu nehmen, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Danach wird Blinken nach Ankara weiterreisen, um sich mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu zu treffen.

Die USA haben für die Erdbebenhilfe in Türkiye und Syrien 85 Millionen Dollar (knapp 80 Millionen Euro) zugesagt. Auch seien knapp 200 Rettungskräfte und 12 Suchhunde aus den Vereinigten Staaten im Erdbebengebiet, hieß es aus dem Außenministerium. Die Hilfe werde über die Luftwaffenbasis Incirlik abgewickelt.

Vergangene Woche hatten mehrere schwere Beben die Grenzregion zwischen Türiye und Syrien erschüttert. Zehntausende Menschen kamen durch die Erdstöße in der Region bisher ums Leben.