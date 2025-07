Nach dem verheerenden Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze hat UN-Generalsekretär António Guterresseine Solidarität mit den Erdbebenopfern in Türkiye bekundet.

In einer Videobotschaft, die am Mittwochabend bei der Benefizsendung „Türkiye im Herzen vereint“ (Türkiye Tek Yürek) im türkischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, sprach Guterres sein „tiefstes Beileid“ aus. Das Erdbeben zähle zu den „größten Naturkatastrophen aller Zeiten“, sagte er.

Türkiye sei bei dieser Katastrophe nicht allein, betonte der UN-Generalsekretär. „Die Vereinten Nationen sind mit euch und wir haben uns auf den Weg gemacht, um zu helfen.“ In seiner Videobotschaft appellierte Guterres an die internationale Gemeinschaft, den Menschen in Not zu helfen, und rief zu Spenden auf.

Schweres Erdbeben erschütterte Türkiye und Syrien

In der Nacht auf den 6. Februar hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Kurze Zeit später folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6. Die Beben waren in zehn türkischen Provinzen und im Norden Syriens zu spüren.

Nach der Katastrophe mit inzwischen 36.187 bestätigten Todesopfern in Türkiye schwinden die Hoffnungen, noch Überlebende zu finden, immer weiter. Mehr als 100.000 Menschen sind laut offiziellen Angaben bei den Erdstößen verletzt worden, rund 13.200 werden demnach weiter in Krankenhäusern behandelt. Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes AFAD vom Mittwoch wurden schon mehr als 3800 Nachbeben registriert - 38 mit einer Stärke über 5. Die Behörde warnte vor weiteren „intensiven Nachbeben“.