Angesichts der massiven Zerstörungen im türkisch-syrischen Erdbebengebiet befürwortet eine große Mehrheit der Bundesbürger die vorübergehende Aufnahme hilfsbedürftiger Menschen in Deutschland. Sieben von zehn Befragten (69 Prozent) unterstützten laut dem „Deutschlandtrend“ für das ARD-„Morgenmagazin“ am Freitag das Vorhaben der Bundesregierung, die Visa-Vergabe unbürokratisch zu vereinfachen und Menschen bis zu drei Monate aufzunehmen, wenn hier lebende Angehörige dafür die Kosten übernehmen.

23 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus. Die vereinfachte Visavergabe wird dabei bei Anhängern fast aller Parteien positiv gesehen. Bei den Unterstützern der Grünen stimmen sogar 88 Prozent zu. Anders beurteilen die AfD-Anhänger die Pläne der Regierung. Hier lehnen 56 Prozent das Vorhaben ab, 38 Prozent halten es für richtig. Für den „Deutschlandtrend“ befragte das Institut Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch per Telefon und online 1216 Wahlberechtigte in Deutschland. Die Fehlerquote liegt bei zwei bis drei Prozent.