Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat sich für die NATO-Unterstützung im Erdbebengebiet bedankt. „Wir möchten all unseren Verbündeten, die uns in diesen schwierigen Tagen unterstützen, unseren Dank aussprechen“, so Akar am Donnerstag im Beisein von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Provinz Hatay.

Die Schweigeminute für die Opfer bei der Eröffnung des jüngsten NATO-Verteidigungsministertreffens verdeutliche den Zusammenhalt der Bündnisstaaten, betonte Akar. Mit Blick auf die Aktivierung des „Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center“ (EADRCC) begrüßte Akar die Errichtung einer Zeltstadt in der Stadt Iskenderun.

Stoltenberg wies darauf hin, dass dafür die strategischen Lufttransportkapazitäten der Bündnispartner genutzt würden. So gelangten Zehntausende Zelte in die türkische Erdbebenregion, erklärte Stoltenberg.

Beim Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara hatte Stoltenberg seine Solidarität bekundet.