Nach den verheerenden Erdbeben in Türkiye hat Aserbaidschan eine Zeltstadt für die Erdbebenopfer in der Provinz Kahramanmaraş errichtet. Der Leiter der Zeltstadt, Oberst Halig Huseynov, sagte der Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag, dass sie mit einem 720-köpfigen Such- und Rettungsteam angereist seien. „Wir werden alles tun, um für unsere Brüder und Schwestern da zu sein“, so Huseynov.

Insgesamt wurden 760 Zelte aufgestellt, die jeweils Platz für sechs Personen bieten und mit einem Holzofen und Strom ausgestattet sind. Auch Betten und andere notwendige Gegenstände stellt Aserbaidschan zur Verfügung.

Huseynov betonte, dass das Hilfsteam aus Aserbaidschan so lange bleiben werde, bis sich die Lage wieder normalisiert habe. „Als wir im Erdbebengebiet ankamen, waren wir erschüttert von dem, was wir von den Opfern hörten. Dies ist nicht nur ein Problem Türkiyes, sondern auch Aserbaidschans“, fügte er hinzu.