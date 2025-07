Der bosnische Außenminister Elmedin Konakovic hat seine Solidarität mit den Erdbebenopfern in Türkiye bekundet. „Wir werden in dieser schrecklichen Katastrophe zusammenstehen“, sagte Konakovic der Nachrichtenagentur Anadolu bei seinem Besuch in der Provinz Hatay am Freitag.

Sein Land stehe „an der Seite des türkischen Volkes“, so Konakovic. „Wir sind kein großes Land, aber die Bosnier haben ein großes Herz.“ Bosnien und Herzegowina habe bisher 50 Lastwagen mit Hilfsgütern in das Katastrophengebiet geschickt, teilte Konakovic mit. Man werde die Menschen vor Ort weiter unterstützen.