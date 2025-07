Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, will gegen den Fachkräftemangel in ihrer Behörde auch mit zunehmender Automatisierung vorgehen. Dies sei nötig, „um künftig unsere Leistungen mit weniger Menschen erbringen zu können“, sagte Nahles der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag. Auch ihre Behörde spüre das schwindende Angebot an Fachkräften: So würden „absehbar“ 35.000 von 113.000 Beschäftigten der Agentur in den Ruhestand gehen, sie glaube nicht, diese vollständig durch Rekrutierung neuer Mitarbeiter ersetzen zu können. „Meine Devise heißt also: Automatisierung küsst Demografie“, sagte Nahles der „Augsburger Allgemeinen“. Die Bundesagentur werde so zum Vorbild für andere Wirtschaftsbereiche. Die Automatisierung sei „ein wichtiger Knopf, auf den wir zur Bekämpfung des Fachkräftemangels drücken müssen“, ergänzte die ehemalige SPD-Chefin.