Wohncontainer für Erdbebenopfer

Ein Unternehmen in der türkischen Provinz Samsun hat mit der Herstellung von Wohn- und Toilettencontainern für die Erdbebenopfer begonnen. Man habe bereits in den ersten Tagen der Katastrophe Hilfsgüter in die Region geschickt, sagt Firmensprecher Semih Deniz.