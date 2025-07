Fußball-Profi Christian Atsu ist nach den verheerenden Erdbeben im Südosten Türkiyes gestorben. „Atsus Leiche wurde unter den Trümmern gefunden“, erklärte der Berater des 31-jährigen Spielers, Murat Uzunmehmet. Der Fußball-Profi hatte unter anderem für den FC Porto, Newcastle United und den FC Chelsea gespielt. „Wir sind in tiefer Trauer über den Verlust von Christian Atsu“, schrieb der türkische Fußballverband am Samstag auf Twitter. Der Ghanaer starb in der von den Erdstößen besonders schwer getroffenen Stadt Hatay. Atsu galt nach den schweren Beben vor zwölf Tagen als vermisst. Zwischenzeitlich hatten türkische Medien unter Berufung auf den Vereins-Sprecher berichtet, dass Atsu gerettet worden sei. „Wir werden dich nicht vergessen, Atsu“, schrieb nun sein Club Hatayspor nun auf Twitter. Der Fußballer soll den Angaben nach in seine Heimat Ghana gebracht und dort beigesetzt werden. „Es gibt keine Worte, um unsere Traurigkeit zu beschreiben.“