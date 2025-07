US-Außenminister Antony Blinken hat am Sonntag das Erdbebengebiet im Süden von Türkiye besucht und sich „zutiefst betrübt“ über die Verwüstungen in der Region gezeigt. Gemeinsam mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu besichtigte er das Gebiet. „Die Vereinigten Staaten sind weiterhin entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um bei den Rettungs-, Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu helfen“, verkündete Blinken anschließend auf Twitter.

Die USA würden weitere 100 Millionen Dollar für lebensrettende Hilfe in Türkiye und Syrien zur Verfügung stellen. Blinken betonte, dass angesichts der schweren Schäden Hilfe notwendig sei und die USA weiterhin an der Seite des türkischen und syrischen Volkes stehen würden. Die Vereinigten Staaten hätten bereits 185 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe für die Erdbebenregion zur Verfügung gestellt. Auch US-amerikanische Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen hätten mit großzügigen Spenden geholfen.

Zwei große Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten sich vor rund zwei Wochen im Südosten von Türkiye ereignet und elf Provinzen schwer getroffen. Nach aktuellen Angaben sind mindestens 41.156 Menschen ums Leben gekommen. Über 13 Millionen Menschen in Türkiye sind von den verheerenden Erdbeben betroffen. Die Auswirkungen der Beben waren auch in Syrien und Libanon zu spüren. In Syrien wurden bisher rund 5900 Todesopfer gezählt.

