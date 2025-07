Deutscher Gesundheitssektor sagt Türkiye Unterstützung zu

Nach dem schweren Erdbeben in Türkiye will der deutsche Gesundheitssektor medizinische Hilfsgüter in die Krisenregionen schicken. Die Hilfsgüter sollen in Kooperation mit der türkischen Regierung schnell ins Erdbebengebiet gebracht werden.