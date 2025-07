Die türkischen Exporte nach Deutschland haben im Januar 2023 mit rund 1,6 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Nach Angaben des türkischen Exportverbandes TIM stiegen die Ausfuhren nach Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,7 Prozent. Mit einem Anteil von 8,2 Prozent an den Gesamtexporten liegt Deutschland damit an der Spitze der türkischen Exportziele. Den größten Anteil an den türkischen Exporten hatte die Automobilindustrie mit Ausfuhren in Höhe von 412,51 Millionen US-Dollar.

Nach Deutschland folgten die USA (1,04 Milliarden Dollar), Großbritannien (890,93 Millionen Dollar), Italien (804,48 Millionen Dollar) und Russland (790,35 Millionen Dollar) als wichtigste Zielländer. Der russische Markt verzeichnete mit 415,92 Millionen US-Dollar den größten Zuwachs für türkische Exporte.