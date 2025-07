Autokamera filmt Hatay-Erdbeben

Ein neues Erdbeben der Stärke 6,4 hat am Montagabend die türkische Provinz Hatay erschüttert. Eine Autokamera filmte den Moment des jüngsten Erdbebens in der südlichen Provinz. Das Beben war auch in Jordanien, Palästina, Ägypten und im Libanon zu spüren.