Luftbrücke zwischen Deutschland und Türkiye

Mehr als 1000 Tonnen Hilfsgüter will SunExpress mit mehreren Partnern in die türkischen Erdbebenregionen transportieren. Der erste Flieger kam bereits am Montag in Antalya an. Im Rahmen der Hilfsaktion können zudem in allen DPD-Paketshops Privatspenden abgegeben werden.