Diyarbakır: Katze in Sicherheit gebracht

17 Tage nach der Erdbebenkatastrophe in Türkiye werden nun Häuser abgerissen, die dem Erdbeben nicht standgehalten haben. Als am Mittwoch eine Katze auf einem Abrissgelände in Diyarbakır gesichtet wurde, wurde die Arbeit unterbrochen, um das Tier zu retten.