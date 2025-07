Der zehnjährige Ali Cem aus den Niederlanden hat Pfandflaschen gesammelt, um die Erdbebenopfer in Türkiye zu unterstützen. Für das Leergut erhielt er rund 2000 Euro. Der türkischstämmige Junge hatte die Sammelaktion zusammen mit seinen Freunden gestartet, die wie er in der niederländischen Gemeinde Zutphen leben.

„Er ist jung, hat aber ein großes Herz. Danke, lieber Cem“, heißt es in der Twitter-Mitteilung des türkischen Generalkonsulats in Deventer. Auch der türkische Botschafter in Den Haag, Selçuk Ünal, bedankte sich bei Ali Cem und seiner Familie. Der Junge habe mit seiner Aktion ein „vorbildliches Engagement“ gezeigt.