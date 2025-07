Riesiger Riss im Olivenhain

Das verheerende Erdbeben in Türkiye brachte nicht nur Häuser zum Einsturz, es kam auch zu Rissen in der Erdoberfläche. Auf der Oliven-Plantage von Ömer Aksu in der Provinz Hatay entstand ein 50 Meter tiefer Graben, der 400 Meter lang und 200 Meter breit ist.