Die verheerende Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar in Türkiye hat nach bisherigen Information mindestens 44.218 Todesopfer gefordert. Das gab die Katastrophenschutzbehörde AFAD am Samstag bekannt. Demnach wurden rund 530.000 Menschen aus der Erdbebenregion evakuiert. Seit den beiden großen Beben mit Epizentrum in der Provinz Kahramanmaraş wurden mehr als 9100 Nachbeben verzeichnet.

Vor Ort wurden nach offiziellen Angaben rund 335.000 Zelte als vorübergehende Unterkünfte bereitgestellt. Fast zwei Millionen Menschen kommen in Containerwohnungen und Hotels unter. In den betroffenen Gebieten sind laut Behörden derzeit rund 11.400 medizinische Fachkräfte aktiv.