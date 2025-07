Die G7-Staaten haben den Betroffenen der verheerenden Erdbeben in Türkiye und Syrien ihr „tiefes Mitgefühl“ ausgesprochen. „Wir sind solidarisch mit den Menschen in Türkiye und in Syrien und sichern ihnen unsere weitere Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen dieser Katastrophe zu“, hieß in der Erklärung der Gruppe vom Freitag.

Die G7-Staaten begrüßten zudem die Öffnung der Hilfskorridore nach Syrien, die um drei Monate verlängert wurde. Es sei wichtig, weiterhin die humanitären Bedürfnisse der Menschen im Nordwesten Syriens zu decken.

Die Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten am 6. Februar das türkisch-syrische Grenzgebiet getroffen. Die Zahl der registrierten Todesopfer in beiden Ländern ist inzwischen auf über 50.000 gestiegen.

Die G7 ist ein Zusammenschluss bedeutender Industrieländer. Ihr gehören die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Deutschland, Kanada und Japan an.