Die Terrorgruppe PKK/YPG wird in Schweden finanziell stark unterstützt. Das erklärte eine Vertreterin des schwedischen Geheimdienstes SÄPO in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender SVT am Samstag.

Konkrete Zahlen nannte die stellvertretende Leiterin für Terrorismusbekämpfung beim schwedischen Sicherheitsdienst, Susanna Trehorning, nicht. Sie betonte jedoch, dass schwedische Behörden ständig daran arbeiteten, Verbrechen aufzudecken. Erst kürzlich sei eine Person verhaftet worden, die mehrere Unternehmen erpresst habe, um für die PKK/YPG Geld zu beschaffen.

Schwedens Chefunterhändler für den NATO-Beitritt, Oscar Stenstrom, hatte bereits Ende Januar in einem Interview mit dem staatlichen Radio SR ähnliche Aussagen gemacht. Die PKK verfüge in Schweden über mehr Finanzquellen als in Finnland, hatte er damals erklärt.

Die Terrororganisation PKK führt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye durch. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die PKK wird auch in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die YPG ist der syrische Ableger der Terrormiliz.

