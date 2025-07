Nach den jüngsten Erdbeben bieten türkische Apotheker den Opfern eine kostenlose Versorgung. Der türkische Apothekerverband hat an 26 Orten in den betroffenen Provinzen Feldapotheken eingerichtet. „Ich denke, wir haben es geschafft, den Bedürftigen zu helfen“, sagte der zweite Vorsitzende des türkischen Apothekerverbandes, Ihsan Orkun Yılmaz, der Nachrichtenagentur Anadolu (Sonntag) in Iskenderun in der Provinz Hatay.

Mit Lastwagen-, Container- und Zeltapotheken werden die Gebiete mit einem kostenlosen 24-Stunden-Service mit Medikamenten und Materialien versorgt. Viele davon stammen aus Spenden. Auch türkische Apotheker beteiligten sich. „Es gibt keinen Mangel an Medikamenten im Erdbebengebiet. In der Feldapotheke, in der wir uns gerade befinden, haben wir in den ersten Tagen etwa 10.000 Menschen pro Tag versorgt“, sagt Yılmaz. Inzwischen seien es etwa 3.000 bis 4.000 Patienten täglich.

Die freiwilligen Apotheker versorgen die Erdbebenopfer unter Aufsicht und mit Unterstützung der türkischen Sicherheitskräfte. In den Apotheken, in denen die Katastrophenopfer kostenlos Medikamente erhalten, werden auch Produkte wie Babynahrung, Hygieneartikel und Windeln an die Erdbebenopfer verteilt. Yılmaz betonte, dass die Apotheker auch in Krisenzeiten für Patienten im Einsatz seien. „Wir bemühen uns, bei unseren Bürgern und Patienten zu sein. Das Glück in ihren Augen ist der Lohn für all unsere Bemühungen. Dieser Dienst wird von unseren Kolleginnen und Kollegen aus ganz Türkiye ehrenamtlich geleistet“, sagte er.