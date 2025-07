Laut Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu ist Türkiye für ein „neues Kapitel“ in den Beziehungen mit Ägypten bereit. „Freundschaft und Brüderlichkeit“ würden sich in schwierigen Zeiten zeigen, betonte Çavuşoğlu mit Dankbarkeit auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sami Schukri am Montag in Adana. Ägypten habe mit seiner Unterstützung direkt nach Ausbruch der Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar seine Solidarität mit Türkiye unter Beweis gestellt.

Bei dem bilateralen Treffen hätten beide Außenminister über den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern gesprochen. Im Hinblick auf die Erweiterung der wirtschaftlichen Beziehungen erklärte Çavuşoğlu, dass „viele türkische Investoren an wichtigen Projekten“ in Ägypten beteiligt seien. Die Vertiefung der Beziehungen sei auch für die Stabilität und Entwicklung der Region wichtig, betonte der türkische Außenminister.

Sein Amtskollege Schukri hingegen bekräftigte, dass Ägypten weiterhin Hilfsgüter über den Suezkanal an Türkiye schicken werde. Ägyptens Bemühungen während der Erdbebenkatastrophe bestätigten die „besondere Beziehung, die das ägyptische Volk mit dem türkischen Volk“ verbinde. Auch auf ein zukünftiges Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah El-Sisi blickte Schukri optimistisch. Schukris Besuch in Türkiye war der erste eines ägyptischen Außenministers seit mehr als einem Jahrzehnt.