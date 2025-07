Die türkische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 um 3,5 Prozent gewachsen. Im Gesamtjahr ist ein Wachstum von 5,6 Prozent erzielt worden, wie das türkische Statistikamt TÜIK am Dienstag mitteilte.

Das Bruttoinlandsprodukt von Türkiye übertraf damit die Prognosen. Zuvor war mit einem Wachstum von 5,2 Prozent im gesamten Jahr und 2,8 Prozent im vierten Quartal 2022 gerechnet worden.

Laut den Daten des Statistikamts hält der positive Trend der türkischen Wirtschaft weiter an. In zehn Quartalen in Folge wuchs demnach die Wirtschaftsleistung des Landes.

