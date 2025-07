Hilfe für Erdbebenopfer: Oma packt mit an

Rund drei Wochen nach dem Erdbeben in Türkiye packen viele Menschen ehrenamtlich mit an, um Betroffene zu unterstützen. Auch die 85-jährige Makbule Can hilft ihren Nachbarn im Dorf in Sinop, Säcke mit Feuerholz für die Erdbebenopfer zu füllen.