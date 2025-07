Tödliche Attacken auf Palästinenser

Jüdische Siedler haben in der Nacht zu Montag im besetzten Westjordanland zahlreiche Palästinenser brutal angegriffen und laut Medienberichten dabei mindestens zwei Menschen getötet. In der Stadt Nablus wurden zudem viele palästinensische Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Palästinenser in den besetzten Gebieten sind häufig Ziel von fanatischen jüdischen Siedlern.