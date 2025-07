Imam im Erdbebengebiet singt Kinderlieder

Ein pensionierter Imam in der türkischen Provinz Kahramanmaraş ließ Kinderherzen mit dem Lied „Ali Baba” höher schlagen. In Kooperation mit Psychologen versuchte der Imam, mit seinem öffentlichen Gesang die vom Erdbeben betroffenen Kinder in der Zeltstadt aufzuheitern.