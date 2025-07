Nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar hat Nordzypern-Präsident Ersin Tatar seine Solidarität mit Türkiye zum Ausdruck gebracht. Die türkischen Zyprer trauerten mit den Betroffenen in Türkiye mit, sagte Tatar am Mittwoch bei einem Besuch in der türkischen Provinz Kahramanmaraş. „Euer Schmerz ist unser Schmerz“, betonte der Präsident der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ).

Bei dem Erdbeben seien auch 35 nordzyprische Bürger ums Leben gekommen, erklärte Tatar. Unter den Opfern waren offiziellen Angaben zufolge Mitglieder eines nordzyprischen Volleyballteams, das sich zum Zeitpunkt der Katastrophe in der Erdbebenregion befand.

Tatar wies zudem darauf hin, dass sich auch die TRNZ in einem erdbebengefährdeten Gebiet befindet. Daher müssten in dem Land erforderliche Maßnahmen ergriffen werden, um eine ähnliche Katastrophe zu verhindern.