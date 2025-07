Zahlreiche Starfußballer in Türkiye haben mit der Spendenkampagne „Schulter an Schulter“ (Omuz omuza) bislang rund 45 Millionen Dollar für die Erdbebenopfer gesammelt. Große Persönlichkeiten aus der internationalen Fußballwelt nahmen ebenfalls am Mittwoch an der Benefizsendung teil, die auf mehreren türkischen TV-Sportkanälen ausgestrahlt wurde.

So schaltete sich unter anderem der französische Fußballstar Kylian Mbappé live ein und brachte seine Solidarität mit dem türkischen Volk zum Ausdruck. „Ich werde alle mir zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Für Türkiye wird alles viel besser werden“, betonte der PSG-Spieler.

Die Spendenkampagne soll bis zum 15. Juni fortgesetzt werden. Die Aktion läuft unter der Schirmherrschaft des türkischen Sportministeriums und des türkischen Fußballverbands (TFF) .