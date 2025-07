Serbien hat Hilfsgüter für die Opfer der schweren Erdbeben in Türkiye geschickt. Die von der serbischen Regierung vorbereiteten Hilfsgüter wurden vom Nikola-Tesla-Flughafen in der Hauptstadt Belgrad aus nach Türkiye verschickt. Der türkische Botschafter in Belgrad, Hami Aksoy, war beim Abflug ebenfalls anwesend, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (Samstag) berichtete. In den Hilfspaketen seien Zelte, Decken, Heizgeräte, Generatoren und Küchensets enthalten.

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten sich am 6. Februar im Südosten von Türkiye ereignet. Die Beben trafen elf Provinzen, einige davon schwer. Landesweit sind mehr als 13 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen.