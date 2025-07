Turkmenische Frauenunion: Hilfsgüter für Erdbebenopfer

Die turkmenische Frauenunion und der Rote Halbmond haben rund elf Tonnen an Hilfsgütern für die Erdbebenopfer in Türkiye bereitgestellt. Die türkische Botschaft in der Hauptstadt Aşgabat half dabei, die Lieferungen zu koordinieren.