Kaffee für Erdbebenopfer

Freiwillige Helfer servieren den Erdbebenopfern in Kahramanmaraş türkischen Kaffee. Ganz nach dem türkischen Sprichwort „Eine Tasse Mokka bleibt 40 Jahre in Erinnerung” reisen die Ehrenamtlichen in mehrere betroffene Städte, um Kaffee zu verteilen.