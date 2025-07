Plüschtier-Regen in Mostar

Beim Fußballspiel Velež Mostar gegen Borac Banja Luka flogen am Samstag tausende Stofftiere auf den Rasen. Die Fans folgten damit dem Aufruf der Vereinsleitung und einer bosnischen Hilfsorganisation, Spielsachen für Kinder in den Erdbebenregionen in Türkiye und Syrien zu spenden.