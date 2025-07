Die nationale Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 2,7 Milliarden US-Dollar erzielt. Trotz des schwierigen Geschäftsumfelds seit 2020 hat das türkische Unternehmen das sechste Quartal in Folge mit einem Nettogewinn abgeschlossen, wie THY mitteilte.

Den Angaben zufolge hat THY im Jahr 2022 einen historischen Höchststand von 18,4 Milliarden US-Dollar an Gesamteinnahmen erwirtschaftet. Das entspreche einer Steigerung um 39 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Die Frachteinnahmen seien in diesem Zeitraum im Vergleich zum Jahr 2019 um 120 Prozent auf rund 3,7 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Laut dem THY-Vorstandsvorsitzenden Ahmet Bolat beteiligt sich die Fluggesellschaft auch intensiv an den Hilfsaktionen in den türkischen Erdbebenregionen. So habe THY 433.000 Such- und Rettungsteams sowie 16.000 Tonnen Hilfsgüter in die Region transportiert. Bolat zufolge wurden 430.000 Menschen aus der Region evakuiert. Das Unternehmen plane, 1000 Unterkünfte für die Erdbebenopfer zu bauen und aus der Region 1000 Personen einzustellen.