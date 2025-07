New York: Gedenken an Erdbebenopfer

Auf dem Times Square in New York fand am Montag eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der jüngsten Erdbebenkatastrophe in Türkiye statt. Die Teilnehmer sangen dabei die Nationalhymne und türkische Lieder. Auch der Generalkonsul in New York, Reyhan Özgür, nahm teil.