Gewalt bei Protesten in Frankreich

In Frankreich stoßen Präsident Macrons Rentenreformpläne weiter auf Widerstand. In mehreren Städten demonstrierten am Dienstag erneut Hunderttausende gegen die geplante Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64. Polizeikräfte gingen teilweise mit Gewalt gegen die Demonstranten vor.