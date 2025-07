In Deutschland sind laut Paritätischem Wohlfahrtsverband mehr Menschen arm als angenommen. Von Armut betroffen waren demnach nicht 13,8 Millionen Menschen, sondern 14,1 Millionen Menschen, wie der Paritätische am Freitag in Berlin mitteilte. Die Armutsquote in Deutschland habe im Jahr 2021 nicht 16,6 Prozent, sondern 16,9 Prozent betragen. Der Verband korrigierte damit seinen im Juni veröffentlichten Armutsbericht. Als armutsgefährdet gilt eine Person, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss.

Unter Rückgriff auf Daten des Statistischen Bundesamtes legte der Verband am Freitag eine aktualisierte Neuauflage seines Armutsberichts 2022 vor. Notwendig geworden war die Überarbeitung, da das Bundesamt nach bereits im letzten Jahr veröffentlichten Erstergebnissen zu den Armutsquoten jetzt Endergebnisse für das Berichtsjahr 2021 „mit zum Teil gravierenden Abweichungen vorlegte“, wie der Verband erklärte. So betrug laut Bundesbehörde die Kinderarmut nicht, wie zuerst berechnet, 20,8 Prozent, sondern 21,3 Prozent. Die Armutsquote von Alleinerziehenden stieg auf 42,3 statt 41,6 Prozent.

Der Verband forderte die Ampel-Koalition zu wirkungsvollen Maßnahmen gegen die steigende Armut in Deutschland auf. Dabei seien von zentraler Bedeutung eine Anhebung der Regelsätze beim Bürgergeld und der Altersgrundsicherung von jetzt 502 auf 725 Euro, eine existenzsichernde Anhebung des BAföG und eine zügige Einführung der Kindergrundsicherung.

Mehr dazu: Inflation-Umfrage: Immer mehr Deutsche fühlen sich in der Existenz bedroht